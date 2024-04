Publicação Nº 077/2024 – Maria das Graças Abreu de Lima – HOTEL FÉ EM DEUS

Torna-se público que a empresa: Maria das Graças Abreu de Lima – HOTEL FÉ EM DEUS -Inscrito no CNPJ: 24.041.565/0001-96, Localizada na rua Castelo Branco Nº 758, no bairro Santa Luzia, na cidade de Novo Progresso-PA , requereu à SEMMA/NP a Renovação da Licença Ambiental Simplificada(LAS) ,das atividades OUTROS ALOJAMENTOS , através do protocolo N° 764/2024, data de protocolo 10/04/2024.

You May Also Like