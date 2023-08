Publicação Nº 095/2023- Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Licença Ambiental Comunicado A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da Secretária Municipal de Meio Ambiente – SEMMA de Novo Progresso – PA, a Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e a Autorização de Supressão Vegetal (ASV) para de rede de Distribuição Rural de Energia – RDR: 421900202, de tensão de 34 kV, Localizada na área rural do Município de Novo Progresso, no Estado do Pará. Protocolo 1140/2023

