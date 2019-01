Publicação Nº 100/2018 -CURUA COMBUSTÍVEIS LTDA

A EMPRESA CURUA COMBUSTÍVEIS LTDA , INSCRITA NO CNPJ 14.082.502/0001-13 E I.E – 15.344.594-7 LOCALIZADO NA AV. ORIVAL PRAZERES, S/N – BAIRRO OTAVIO ONETTA COM CEP – 68.193-000, MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO. TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO À SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMAS/PA. CONFORME PROTOCOLO Nº 2018/30445. SUA LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA TRANSPORTE RODOVIARIOS DE PRODUTOS PERIGOSOS.

