Internacional vence o Atlético-GO e segue caça ao líder Palmeiras no Brasileirão

Nesta segunda-feira, o Internacional venceu o Atlético-GO, por 2 a 1, em duelo que fechou a 27ª rodada do Brasileira, no Antonio Accioly.

Com o resultado, o Colorado reassume a vice-liderança e mantém a distância de oito pontos para o líder Palmeiras, que tem 57 pontos. Agora, o Inter tem 49.

Já o Atlético-GO segue na luta contra o rebaixamento. O Dragão tem 22 pontos e ocupa a 19ª posição na tabela, apenas na frente do Juventude, que tem 19.

Devido a data Fifa, as equipes terão oito dias livres antes de entrar em campo novamente pela 28ª do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, dia 28, o Atlético-GO vai até São Paulo para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, às 19 horas (de Brasília). Enquanto isso, o Internacional recebe o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, às 21h45.

Jogando em casa, o Atlético-GO logo incomodou a defesa do Internacional. Na primeira chegada, Shaylon tentou de fora da área, mas acabou mandando para fora do gol de Keiller. Pouco depois, William Maranhão também arriscou de longe e dessa vez levou perigo à meta da equipe gaúcha. Aos 14, Airton quase marcou. Ele recebeu de Arthur Henrique, cabeceou com perigo e viu a bola passar perto da trave do goleiro colorado.

O Internacional, por sua vez, em sua melhor oportunidade já colocou bola na rede. Pedro Henrique recebeu pela esquerda de Alemão, ajeitou para dentro e finalizou para abrir o placar, aos 27. Sete minutos depois, o Colorado ampliou novamente com Pedro Henrique. Maurício recebeu de Alemão e cruzou no meio da área para o camisa 28, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Aos 18 minutos do segundo tempo, Churín diminuiu. Após lançamento de Marlon freitas, Airton foi até o fundo e tocou para o camisa 9 marcar. Enquanto o Dragão buscava o empate, os visitantes tiveram a chance de fazer o terceiro.

Mauricio recebeu na pequena área e foi travado por Renan. Na sequência, a equipe da casa levou perigo com cabeceio de Klaus, após cobrança de escanteio, que passou perto da trave de Keiller.

A reta final foi quente para ambos os lados. Braian Romero tentou de cabeça após cruzamento de Carlos De Pena e quase ampliou para o Inter. Já do outro lado, o Atlético-GO respondeu em seguida com Ricardinho, que mandou por cima. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 20/09/2022/

