Publicação Nº 221/2024 – JOSEANE DE ALMEIDA FREITAS/FAZENDA PALOMA

JOSEANE DE ALMEIDA FREITAS , portadora do CPF: 907.953.421-87, proprietária da FAZENDA PALOMA, localizado na Gleba São Benedito, S/N, Zona Rural, município de Novo Progresso, Estado do Pará, torna público o RECEBIMENTO da Licença de Atividade Rural – L.A.R., expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/NP, sob n° 029/2024 em 26/08/2024, com data de validade até 26/08/2028, para a atividade de Pecuária “Criação de Bovinos”.

