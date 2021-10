Publicação Nº 480/2021- MAGNO NUNES DE ANDRADE – RECANTO DO SABIÁ

MAGNO NUNES DE ANDRADE – RECANTO DO SABIÁ , CNPJ N°32.463.761/0001-76, localizado na, rua: Jamaica, n°100, bairro: Jardim América em Novo Progresso (PA), torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a L. O. (LICENÇA DE OPERAÇÃO) , Nº 099/2021, com a validade até 15/10/2025, através do processo 829/2021 para sua atividade.

