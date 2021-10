PM encontra plantação com cerca de mil pés de maconha no nordeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A polícia recebeu a informação através de uma denúncia anônima. Ao chegar no local indicado, os agentes encontraram plantas de maconha no solo e outras prontas para o consumo. O suspeito de cultivar a erva fugiu pela mata. Na fazenda havia também duas carabinas caseiras calibre 16 e 28 milímetros.

(Foto:Reprodução) – Cerca de 3000 pés de maconha foram encontrados por militares do 26º Pelotão do Comando de Policiamento Regional III. A área de plantio foi descoberta na manhã de sábado (16), em Terra Alta, Nordeste do estado.

You May Also Like