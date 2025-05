Quadrilha de roubo a carro-forte é presa com explosivos e fuzis no Pará

Grupo criminosos foi flagrado com armas em sítio e preso pela Polícia Militar no sul do Pará — Foto: PM/Reprodução

Grupo criminosos foi flagrado com armas em sítio e preso pela Polícia Militar durante operação

Uma quadrilha que atuava em roubos a banco foi presa no sul do Pará nesta segunda-feira (5). Segundo a Polícia Militar, o grupo criminoso era “especializado em roubo de carro-forte”. Armas, incluindo fuzis, e explosivos foram apreendidos.

A operação policial que resultou na prisão em flagrante de nove suspeitos ocorreu em Floresta do Araguaia, Pau D’ Arco e Redenção após a polícia notar uma caminhonete sem placas e em fuga na saída de uma balsa.

“Durante as diligências, um motociclista portando duas placas de caminhonete” foi abordado e, segundo a polícia, “confessou que as placas seriam entregues ao grupo criminoso responsável pela fuga em Floresta do Araguaia.

O suspeito também apontou a localização da quadrilha em uma chácara às margens do Rio Pau D’Arco”, ainda de acordo com a PM.

Os policiais cercaram o local e houve troca de tiros. No sitio, seis pessoas foram presas.

Foram apreendidas três pistolas, dois fuzis calibre 5.56, um fuzil calibre .50 — armamento de uso restrito — além de cartuchos de diferentes calibres e explosivos. Dois veículos com registro de roubo, sendo uma moto a caminhonete, também foram apreendidos.

A polícia não detalhou por quantos roubos na região a quadrilha seria a responsábel. As investigações continuam para identificar mais envolvidos.

Fonte: Mateus Souza – g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2025/15:00:12

