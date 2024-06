Quadrilha pede corridas de aplicativo para assaltar motoristas e filma crimes exibindo armas em Marabá, no PA

Assalto a motorista de aplicativos. — Foto: Reprodução TV Liberal

Uma operação na cidade do sudeste do estado prendeu um suspeito de envolvimento e cumpriu mandados de busca e apreensão. Uma segunda pessoa foi presa por posse ilegal de arma de fogo.

Uma quadrilha especializada em roubar motoristas de aplicativo em Marabá, no sudeste do Pará, foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (27). Os criminosos postavam em redes sociais vídeos do assaltos.

Nas filmagens, os criminosos exibiam armas dentro dos veículos.

Em vídeo, eles param um carro, saem e abrem o porta-malas onde há uma pessoa. Segundo a polícia, era uma das vítimas. Assustado, o homem corre enquanto um dos criminosos aponta uma arma.

Durante a operação, um suspeito identificado pela polícia como Edesio Jonata Souza foi preso. Ele aparece em vídeos.

Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em Marabá. Uma pessoa foi presa por posse ilegal de arma de fogo.

As investigações apontam que os criminosos solicitavam as corridas pelo aplicativo e quando o motorista chegava no local de embarque, os investigados entravam no veículo e depois de alguns minutos rodando pela cidade anunciavam o assalto.

A quadrilha roubava objetos e pertences das vítimas.

A Polícia Civil informou que continua investigando para identificar e prender outras pessoas envolvidas no crime.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2024/09:23:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...