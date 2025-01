Duplo homicídio: casal é assassinado com golpes de facão e suspeito já está sendo procurado

(Foto: Junio Matos) – O casal identificado inicialmente apenas como Davi e Sandra foram assassinados por golpes de facão na madrugada desta terça-feira (14), na Rua Parque dos Franceses, no bairro Chapada, zona Centro-Sul, de Manaus (AM).

De acordo com policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as vítimas seriam moradores de rua.

Os corpos das vítimas foram encontrados pela manhã, em um prédio abandonado por uma outra moradora de rua, que disse conhece-los.

As vítimas estavam em pavimentos diferentes, mas ambos foram mortos a golpes profundos de facão, a maioria na área do pescoço.

A autoria do crime está sendo atribuída a um homem, conhecido pelo apelido de “Cabeludo”. As informações sobre o suspeito já foram passadas à polícia que busca encontrá-lo.

De acordo com informações colhidas no local pela polícia, o suspeito já havia tentado estuprar Sandra. A suspeita é de que o homicídio ocorreu durante uma segunda tentativa de estupro de Sandra.

No dia anterior ao crime, bombeiros teriam falado com os dois e pedido que eles limpassem o local, o que foi feito já que o espaço estava limpo, para que estes usassem o local para um treinamento.

Os corpos das vítimas serão recolhidos para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o duplo homicídio.

Fonte: A Crítica e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/01/2025/15:31:55

