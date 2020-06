Quase 150 mil garrafas de cachaça são apreendidas em Dom Eliseu

Carga viajava sem o recolhimento do ICMS, vinha de São Paulo e tinha como destino a Grande Belém (Foto:Sefa Ascom / Divulgação)

Três caminhões com 144 toneladas de cachaça foram apreendidos pela Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), no último domingo (28). Durante a abordagem na BR-010, em Dom Eliseu, fronteira com o Maranhão, agentes da unidade de coordenação de mercadorias em trânsito do Itinga constataram que a mercadoria viajava sem o recolhimento do ICMS.

A Sefa lavrou três termos de apreensão e depósito (TAD) no valor total de R$ 250.664,00, entre imposto e multa. Na segunda-feira (29), foi pago um dos Termos de apreensão, no valor de R$ 73.862,78, e parte da mercadoria foi liberada. O restante aguarda o pagamento do tributo.

A carga vinha de São Paulo e tinha como destino a região metropolitana de Belém. Ao todo, foram apreendidas 149.976 garrafas de um litro da bebida.

A operação de rotina foi realizada com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Dom Eliseu. O valor total das mercadorias, das três apreensões, é de R$ 670.442,00.

De acordo com o coordenador da unidade fazendária, Virgílio Gomes, no verão aumenta o transporte de bebidas na região.

Por:Redação Integrada

