Quatro suspeitos de envolvimento em assalto à loja são presos em Viseu, nordeste do Pará

Os quatro criminosos foram encaminhados à delegacia de Polícia de Viseu e depois encaminhados à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap). (Com informações do g1 Pará — Belém).

Quatro pessoas foram presas em flagrante nesta terça-feira (9) suspeitas de envolvimento no roubo de uma loja de departamento localizada às margens da rodovia BR-308, no município de Viseu, na região nordeste do Pará.

O grupo é formado por três homens e uma mulher. As investigações apontam que a mulher envolvida no crime possui três mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo e homicídio.

Suspeitos de roubo a loja no município de Viseu são presos pela polícia Civil do Pará. — Foto: Divulgação

