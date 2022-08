IBGE abre seleção com 157 vagas e salários de até R$ 3.100

IBGE disponibiliza novas vagas para trabalhar no Censo 2022 | Foto:Reprodução/IBGE

Instituto abriu novas vagas para a função de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade; inscrições seguem até o dia 16.

Com o início do Censo 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem feito novas contratações para garantir o cumprimento do cronograma previsto para a execução do levantamento demográfico, o qual deveria ter sido realizado em 2020, porém, com a pandemia de covid-19 e cortes no orçamento, só pode ser realizado em 2022.

A boa notícia é que novas vagas para trabalhar no Censo deste ano estão abertas. A seleção contará com 157 vagas para a função de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade com remuneração de até R$ 3.100.

As inscrições vão até o dia 16 de agosto, de forma presencial. Não haverá cobrança de taxa de inscrição dos candidatos. O edital da seleção estará disponível no site do IBGE.

Os candidatos deverão entregar o formulário de inscrição disponível no edital preenchido e assinado no posto de inscrição. Além disso, deverão apresentar a documentação original ou as cópias autenticadas no momento da contratação.

VAGAS

Das 157 vagas, serão oferecidas 152 para agente de pesquisas e mapeamento, com salário de R$ 1.387,50. Os agentes vão visitar domicílios e estabelecimentos comerciais, industriais e agropecuários, de serviços e órgãos públicos, para a coleta de dados e realizar e/ou agendar entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários impressos ou em meio eletrônico.

Além disso, devem fazer levantamento completo dos endereços de sua área de trabalho; e coletar informações sobre as características urbanísticas da área, entre outras atividades.

Já para supervisor de coleta e qualidade, serão abertas cinco vagas, com remuneração de R$ 3.100. Os selecionados para esta função vão gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta; controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e dos levantamentos e realizar avaliação técnica dos questionários coletados.

Também serão responsáveis por avaliar os dados atualizados recebidos, comparando-os com as informações de anos anteriores (quando existentes e cabíveis); e participar e/ou ministrar treinamentos, entre outras atividades.

Para os dois cargos, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. O contrato de trabalho terá duração de um ano.

LOCAIS DE INSCRIÇÃO:

Vila Velha (ES): Av. Nossa Sra. dos Navegantes 675, 9º andar, Enseada do Suá (Palácio do Café)

Goiânia (GO): Avenida 85, número 971, Setor Sul

Bom Despacho (MG): Rua Lambari 190, Centro

Cambuí (MG): Rua Ângelo Bernardo Faccio 260, Centro

Cataguases (MG): Rua Coronel Vieira 40, sala 204, Centro

Formiga (MG): Rua Agnaldo Barbosa 16, Centro

Itabira (MG): Rua Dr. Alexandre Drumond 62, loja 8

Itaúna (MG): Praça Padre João Ferreira 990, sala 501

Montes Claros (MG): Praça Dr. Carlos Versiane 55, Centro

Ponte Nova (MG): Avenida Doutor José Grossi 194, sala 605, Guarapiranga

Dourados (MS): Avenida Marcelino Pires 595, 2ª andar, Centro (prédio da Receita Federal)

Alta Floresta (MT): Rua Presidente Getúlio Vargas (c1) 146, Centro

Rondonópolis (MT): Avenida Lions, 732, Vila Aurora II, Rondonópolis/MT, CEP: 78740-162

Apucarana (PR): Rua Osório Ribas de Paula 94, sala 503

Arapongas (PR): Rua Harpia 32

Cascavel (PR): Rua Presidente Bernardes 2.817, Centro

Cianorte (PR): Rua Constituição 112

Colorado (PR): Rua Pará 361

Francisco Beltrão (PR): Rua Guanabara 828, Vila Nova

Ibaiti (PR): Rua Rui Barbosa 778

Ivaiporã (PR): Rua Placídio Miranda 790

Jaguariaíva (PR): Praça Getúlio Vargas 60, 1º andar, salas 6 e 7, Centro

Santo Antônio de Platina (PR): Rua Palmira Ferreira Santos 51

Toledo (PR): Largo Chico Mendes138 B, salas 8 a 13

Osório (RS): Rua Barão do Triunfo 752, loja 3, Centro

São Leopoldo (RS): Rua Primeiro de Março 474, sala 802, Centro

Blumenau (SC): Rua 15 de Novembro 759, sala 80, Centro

Concórdia (SC): Rua Marechal Deodoro 772, Centro

Joaçaba (SC): Avenida XV de Novembro 180, Centro

Rio do Sul (SC): Rua Tuiuti 20, Centro, salas 401 e 402

Videira (SC): Rua Pedro Andreazza 55, Ed. Adelaide, salas 101/102, Centro

Itu (SP): Agência do IBGE – Avenida Itu 400 Anos 111, térreo, sala IBGE, Itu Novo, Centro

Jundiaí (SP): Agência do IBGE – Rua Alceu de Toledo Pontes 200, Parque CECAP

Piracicaba (SP): Agência do IBGE – Rua Dom Pedro I 2.107, Bairro Alto

São Paulo (SP) (Itaim Bibi/Butantã): IBGE (UE/SP) – Gerência de Recursos Humanos – Rua Urussuí 93 (5º andar), Itaim Bibi

São Paulo (SP) (Lapa/Freguesia do Ó/Nova Cachoeirinha): IBGE (UE/SP) – Gerência de Recursos Humanos – Rua Urussuí 93 (5º andar), Itaim Bibi

Valinhos (SP): Agência do IBGE – Rua São Paulo 252, Vila Santana

Delmiro Gouveia (AL): Agência do IBGE – Rua Treze de maio 381, Centro

Macaé (RJ): Rua Manoel Guilherme Taboada 68

Itajaí (SC): Rua Laguna 242, Fazenda, sala 602

Pelotas (RS): Rua Sete de Setembro 274 – conjunto 201, Centro (Com informações do Ig).

