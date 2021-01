Raio cai em lavoura de soja e faz buraco com quase 3 metros de profundidade

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Notamos que teve soja afetada até 15 metros de distância de onde caiu o raio, mas essas não morreram. Dá para ver como ficou a área (abaixo) logo no dia seguinte do raio”, diz Renan.

“Essa quinta vez, foi o raio mais forte de todos e fez esses buracos no chão. Por curiosidade amarrei uma porca de parafuso em uma linha e coloquei no buraco para ver a profundidade, acabou descendo quase três metros. Dá medo né, foi muito forte mesmo. A casa fica há um pouco mais de 200 metros de onde aconteceu”, diz Renan.

A propriedade de Sélio Haach, em Honório Serpa (PR), enfrentou um problema incomum para a maioria dos produtores de soja, mas recorrente naqueles 2 hectares. Um raio caiu em plena lavoura e praticamente matou toda a soja plantada em uma área de 100 metros quadrados. Ao verificar a área afetada, o filho do agricultor ainda identificou alguns buracos no solo, com até 3 metros de profundidade.

