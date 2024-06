Mulher faz bolão, não compra cota e perde R$ 11,5 milhões

Taize Cochinski Batista, gerente da lotérica, não comprou a cota. | Foto: Reprodução/RPC

Além da faixa principal da Mega-Sena, que tinha prêmio acumulado em R$ 114.104.458,30, o jogo, dividido em 10 cotas, também ganhou prêmios das faixas de quatro e cinco acertos.

Os participantes do bolão vencedor do último sorteio da Mega-Sena, realizado no sábado, 8, tiveram os números do jogo premiado escolhidos pela gerente de lotérica Taize Cochinski Batista, que revelou não ter participado do bolão.

O bolão vencedor foi feito na Lotérica Princesa dos Campos II em Ponta Grossa (PR). Além da faixa principal da Mega-Sena, que tinha prêmio acumulado em R$ 114.104.458,30, o jogo, dividido em 10 cotas, também ganhou prêmios das faixas de quatro e cinco acertos.

À RPC, afiliada da TV Globo, Taize, que trabalha há 12 anos na lotérica, contou que a premiação principal da Mega-Sena é uma novidade no estabelecimento, que já teve apostas premiadas na quadra e quina da loteria, Lotofácil e outras modalidades.

Responsável por elaborar os bolões na casa lotérica, a gerente explicou que insistiu na combinação de dezenas premiadas no sorteio da Mega-Sena do último sábado. Para quem deseja acertar na loteria, Taize aconselha ter fé e esperança de ganhar.

A gerente também falou sobre como se sentiu após o bolão vencer o prêmio milionário, mencionando que, apesar de não ter participado, ficou feliz pelos ganhadores.

Prêmio acumulado

A aposta feita em Ponta Grossa venceu não apenas os R$ 114 milhões da faixa principal da Mega-Sena, como também partes do prêmio da quadra e da quina, totalizando R$ 115,05 milhões.

Segundo a Caixa, o bolão recebeu os seguintes prêmios:

R$ 114.104.458,33, da faixa principal;

R$ 890.408,80, dos acertos na quina;

R$ 55.775,70, dos acertos na quadra.

Taize explicou que o bolão foi feito com nove números, o que possibilitou premiações em outras faixas da Mega-Sena. Dividido entre 10 participantes, cada um desembolsou R$ 60 e faturou R$ 11,5 milhões.

Realizado no último sábado, o concurso 2734 da Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 48 – 35 – 60 – 59 – 21 – 27.

Sorteios, valor e como apostar

A Mega-Sena tem três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e aos sábados.

Para levar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Uma aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo para smartphones Loterias Caixa.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2024/19:06:14

