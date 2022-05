Rapaz que tatuou à força nome no rosto da ex-namorada descumpriu duas medidas protetivas

(Foto:Reprodução) – Gabriel Coelho foi preso por descumprir uma medida protetiva e encaminhado ao CDP de Taubaté (SP).

Ao falar pela primeira vez sobre o caso, Tayane Caldas, de 18 anos, disse que foi sequestrada e mantida em cárcere privado no fim de semana. Polícia investiga o pai dele.

Gabriel Coelho, jovem de 20 anos que tatuou à força o próprio nome no rosto da ex-namorada, descumpriu duas medidas protetivas que o impediam de chegar perto dela. Ele, que não aceitava o fim da relação, foi preso por descumprir a determinação e também por lesão corporal. (As informações g1 Vale do Paraíba e Região).

Ao falar pela primeira vez sobre o caso, Tayane Caldas, de 18 anos, disse que foi sequestrada e mantida em cárcere privado no fim de semana, quando teve o rosto tatuado com o nome do ex.

O g1 tenta localizar a defesa dele desde sábado (21), mas nenhum advogado foi encontrado. Ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Taubaté (SP), e o pai dele vai prestar depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher, que vai apurar a conduta dele (entenda o motivo mais abaixo).

Nas redes sociais de Gabriel Coelho, ele exibe postagens sobre os trabalhos que faz como tatuador e como barbeiro. A mãe de Tayane, Deborah Velloso, chegou a pedir que ele aceitasse o fim do relacionamento, mas ele se recusou e enviou um áudio, dizendo que o pedido não adiantaria de nada (leia conversa e ouça o áudio acima).

De acordo com a mãe da jovem, a filha tinha duas medidas protetivas contra Gabriel, uma de 2021 e outra de abril de 2022.

O que ele disse em depoimento

Na delegacia, o agressor apresentou um vídeo em que Tayane dizia permitir a tatuagem e com isso alegou o consentimento da jovem. A versão é investigada pela polícia, já que a jovem conta que esteve sob ameaça e amarrada durante a gravação.

Polícia vai apurar conduta do pai

A Polícia Civil vai investigar a conduta do pai de Gabriel Henrique Alves Coelho. A investigação quer saber se houve participação ativa dele no ato.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) vai apurar o relato de que ele dirigiu o carro que levou a jovem até a casa onde ela foi tatuada à força pelo filho dele.

A tatuagem feita por ele configura crime de lesão corporal e uma amiga de Tayane também deve prestar depoimento. A Polícia Civil tem dez dias para concluir o inquérito.

Como aconteceu

Tayane contou que saía de casa na sexta-feira (20) para ir a um curso, quando ele a abordou e obrigou que seguisse em seu carro com ele. Ela foi levada até a casa de Gabriel, onde passou por uma sessão de tortura, com agressões e ofensas.

Em um momento das agressões, Gabriel disse que faria uma terceira tatuagem nela com seu nome, mas agora no rosto – ela já tinha duas outras com o nome dele, uma no seio e outra na virilha.

Devido à medida protetiva contra Gabriel, a mãe acompanhava a rotina da filha, que não saía sozinha de casa, com medo de que fosse pega pelo ex.

No sábado (21), a jovem voltou para casa e foi acolhida pela mãe com hematomas e a tatuagem cobrindo a lateral do rosto com o nome do ex-namorado. A mãe procurou a polícia e ele foi preso por descumprimento de medida protetiva que a jovem tem contra ele.

Relacionamento abusivo

A vítima contou que eles se conhecem há seis anos e começaram a namorar há dois anos, quando ela tinha 16. Os primeiros meses do relacionamento começaram tranquilos, segundo Tayane, mas ao longo do primeiro ano ele passou a ter comportamentos possessivos, até que começaram as agressões.

Após reatarem, eles foram morar juntos, quando Tayane passou a ser vítima de constantes agressões, teve o seio e a virilha tatuada com o nome do jovem e só conseguiu sair de casa fugida.

