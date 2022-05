Após 8 dias, Bombeiros encerram buscas por menino de 3 anos desaparecido em Marabá

Segundo os Bombeiros, uma nova operação será realizada apenas se houver novas informações (Foto:Agência Pará)

A criança caiu nas águas do Rio Tocantins, enquanto passeava com o pai em um jet ski, na madrugada do dia 15 deste mês

Encerraram nesta segunda-feira (23), as buscas do Corpo de Bombeiros por um menino de apenas três anos de idade, que caiu nas águas do Rio Tocantins, em Marabá, no sudeste do Pará, enquanto passeava com o pai em um jet ski, na madrugada de domingo (15). A procura pela criança durou oito dias. (As informações são do Fabyo Cruz).

Segundo os Bombeiros, uma nova operação será realizada apenas se houver novas informações. No entanto, parentes e amigos da criança informaram que vão continuar procurando por conta própria.

Relembre o caso

No momento do acidente, de acordo com um amigo da família, a criança estava com o pai às 2 horas da madrugada. Ambos foram dar um passeio de moto aquática. Foi durante esse programa que o menino desapareceu. Nas primeiras buscas pela criança, familiares e amigos usaram rede de arrasto e rabetas.

O superintendente de Polícia Civil do Sudeste do Pará, delegado Vinícius Cardoso das Neves, informou, na tarde do dia 16, que o pai do menino foi conduzido à Seccional de Polícia Civil, na noite do dia 14, data do acidente. O homem, identificado como Luciano Alves Ferreira, foi submetido ao teste do etilômetro, realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que confirmou a ingestão de bebida alcoólica.

Além disso, na unidade policial, foi constatado que Luciano não possuía permissão nem habilitação para pilotar qualquer tipo de embarcação. O delegado Vinícius confirmou que a criança ainda não foi encontrada. Buscas continuam sendo realizadas. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso, inicialmente tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar

