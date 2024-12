Rebaixado, Cuiabá perde para o Vasco e se despede da Série A na lanterna

Foto: Reprodução | O Cuiabá se despediu do Brasileiro da Série A com mais uma derrota. Em partida disputada há pouco na Arena Pantanal, o Dourado perdeu de 2 a 1 do Vasco. Vegetti marcou dois para o clube carioca, enquanto Derik fez para o mandante. O revés deixou o time cuiabano na lanterna da competição. Os vascaínos terminam na 10ª posição, com vaga na Sul-Americana, e o Cuiabá vai disputar a Série B em 2025.

A equipe auriverde retorna à segunda divisão após quatro anos na elite do futebol brasileiro. Com 30 pontos em 38 rodadas, o Cuiabá sofre seu primeiro rebaixamento da história. A equipe agora inicia o projeto de reestruturação para disputar a Série B em 2025.

O jogo

As duas equipes entraram em campo sem ambição, já que o Cuiabá entrou rebaixado e o Vasco sem condições de chegar na zona da Libertadores. No primeiro tempo, o Dourado poderia ter saído na frente com Derik, em chance incrível que o atacante perdeu embaixo das traves.

Porém, que chegou ao gol foi o Vasco após bom lançamento de Philippe Coutinho, que arrumou para Vegetti fuzilar o goleiro Mateus Pasinato, aos 16 minutos do primeiro tempo. Em seguida, Derik Lacerda se redimiu do gol perdido e deixou tudo igual.

Mas quem sorriu por último foi a equipe cruzmaltina. O artilheiro Vegetti recebeu ótimo lançamento de Mateus Carvalho e chutou forte para fazer o segundo e último gol da partida, ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Vasco ainda teve oportunidades para ampliar, mas o placar ficou mantido.

Classificação

1 Botafogo 79

2 Palmeiras 73

3 Flamengo 70

4 Fortaleza 68

5 Internacional 65

6 Sao Paulo 59

7 Corinthians 56

8 Bahia 53

9 Cruzeiro 52

10 Vasco da Gama 50

11 Vitória 47

12 Atlético-MG 47

13 Fluminense 46

14 Gremio 45

15 Juventude 45

16 Bragantino 44

17 Athletico-PR 42 (rebaixado)

18 Criciúma 38 (rebaixado)

19 Atlético-GO 30 (rebaixado)

20 Cuiabá 30 (rebaixado)

Fonte: Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/12/2024/08:23:39

