Rede Globo usa quatro minutos do Jornal Nacional para detonar Novo Progresso

Artistas , famosos e ambientalistas são mobilizados em cima da hora para tentar dar uma explicação lógica diante das câmeras. Quase sempre esses ambientalistas difamam sem conhecimento de causa, esquecem que em Novo Progresso vivem pessoas de bem que estão aqui porque o governo federal as trouxe e as abandonou, agora querem proibi-las de simplesmente gerar emprego e renda para o país (produzir). “VAMOS INTEGRAR A AMAZÔNIA PRA NÃO ENTREGAR AOS ESTRAGEIROS-1970”.

Por todos os lados vemos o tradicional esforço midiático para, diante da irrupção de fatos irracionais, aleatórios ou arbitrários, racionalizar ou dar algum sentido para o fato, muitas vez de forma atabalhoada, sem provas materiais usam de nomes das autoridades do município para forçar o presidente em vetar as MPs aprovadas pelos deputados e senadores.

A Rede Globo é o forte aliado dos ambientalistas (ONGs), mais recente foi a Famosa Gisele Bicman que pediu ao presidente para vetar as MPs, o Jornal Folha de São Paulo enviou correspondente para região e com o IBAMA focaram os garimpos e extração de madeira ilegal, maquinas queimadas foi o destaque da reportagem.

A direção da Rede Globo resolveu dar grande destaque ao assunto na edição do Jornal Nacional desta quinta-feira (15), atitude no mínimo comum da emissora quando se trata de questões ambientais.

Nesta sexta-feira (15) usou do seu programa de maior audiência em Rede Nacional para atingir o Prefeito da cidade e envolvê-lo em crimes ambientais ; o objetivo pressionar o governo Michel Temer a vetar as medidas provisórias 756/758/759 que reduzem áreas de conservação ambiental e aumenta o tamanho das áreas para legalização na Amazônia de de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) para 2,500 (dois mil e quinhentos hectares.

Emissora, até então aliada dos ambientalistas, após um bom tempo ter se esquecido das mazelas do município, aparece nesta quinta-feira (15) detonando com o Município de Novo Progresso.

You May Also Like