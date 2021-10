Secretaria de Obras sinaliza que vai iniciar construção da Ponte na avenida Brasil em Novo Progresso

Duas vigas de sustentação foi colocada nesta semana- (foto:Jornal Folha do Progresso) –

Passados seus 120 dias com a avenida Brasil interditada por estar sem acesso na ponte do córrego dos bueiros, nesta terça-feira 5 de outubro de 2021 a Secretaria Municipal de Obras sinalizou que vai iniciar a reconstrução e/ou construção da Ponte.

Após muita polêmica, com falta de madeira e outros argumentos, maquinas e madeira foram depositadas no local, mostrando que a obra vai iniciar.

Sem placa sinalizando o inicio e o prazo de entrega, valor do recurso a ser aplicado na obra , uma empresa terceirizada foi vista no local, maquinas da prefeitura também foram vistas trabalhando na manhã desta sexta-feira 8 de outubro de 2021.

A reconstrução da ponte da Avenida Brasil, vai em auxílio dos moradores da localidade e demais usuários do trajeto ao qual ela pertence.

Leia Também:DESCASO -Ponte interditada há mais de 60 dias, ainda sem previsão de reparos- veja reclame de moradores

*Ponte da Avenida Brasil na área central de Novo Progresso está 90 dias interditada- Veja que diz a prefeitura

*População sente falta da ponte sobre Córrego dos Bueiros na av Brasil e cobra soluções; Município mostra despreocupação

*Arrumaram as ruas e esqueceram as pontes – O descaso do poder público em Novo Progresso

A nova ponte vai ser construída com vigas de madeira, segundo o vice-prefeito Marconi o município não possui recurso para construir de concreto. Ainda segundo o vice prefeito para proporcionar uma maior durabilidade e segurança, a ponte velha vai ser construída novamente, nada será aproveitado, e devido às péssimas condições de uso a ponte foi interditada.

A obra da nova ponte foi projetada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Novo Progresso e está sendo executada pela Secretaria Municipal de Obras.

Na tarde desta sexta-feira, as maquinas e trabalhadores não estavam mais no local, duas vigas foram deixadas em ponto de bate estaca.

Especialista em construção de pontes de madeira foi consultado pelo Jornal Folha do Progresso, disse que obra deste porte com o material no local, leva no máximo de 10 a 15 dias para construir – vai depender se as condições climáticas forem favoráveis.disse.

Reclames

Moradores reclamam constantemente da falta de acesso na avenida Brasil. Muitos reclamam e cobram mais competência do órgão público, uma ponte de madeira todo este tempo interditada, mostra a falta de respeito com a população. O sofrimento do povo pela volta que tem que fazer diariamente, a ponte liga a cidade de Novo Progresso de Norte a Sul.

Vejam comentários redes sociais

Por:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...