Regional do Baixo Amazonas transforma suplemento alimentar em sorvete

Lactário da unidade produz fórmulas lácteas, suplementos e adequa à dieta e quadro clínico de cada paciente

“Eu gosto. É algo que a gente pode saborear. Para mim, é bom”. As palavras são do seu Veriano Seixas Vieira, de 62 anos. Ele é natural de Boa Vista do Cuçari, no município de Prainha, oeste do Pará, e está internado desde o fim de abril na clínica oncológica do Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, também no oeste paraense.

Desde que chegou à unidade, que pertence ao governo do Estado do Pará, toda tarde o paciente ganha um sorvete como parte da alimentação na unidade. Na verdade, trata-se de um suplemento alimentar da dieta dele, que é congelado e transformado em sorvete, para que ele possa comer melhor.

“Ele tem se alimentado bem. Além do sorvete, toma sopa, mingau. Isso é importante para o tratamento”, afirmou Marivaldo dos Santos Vieira, pescador e filho do seu Veriano.

Esse atendimento é apenas um dos realizados pelo lactário do HRBA, setor responsável pela produção e manipulação de dietas, como suplementação, fórmulas lácteas e dieta enteral. Os sorvetes foram uma maneira encontrada para melhorar a aceitação dos pacientes aos alimentos e suprir a necessidade nutricional de cada um.

“A gente tenta fazer várias estratégias. Transformamos os suplementos em sorvete ou mesmo resfriamos para que fiquem mais palatáveis, o paciente aceite melhor e a gente garanta que ele consiga fazer a ingestão do produto de uma maneira boa, que auxilie no tratamento. Nosso objetivo maior não é só fornecer a dieta, mas é proporcionar o acolhimento ao paciente através do nosso trabalho”, explicou a coordenadora da equipe multiprofissional do hospital, Patrícia Chiba.

Estrutura – O lactário do HRBA funciona 24 horas por dia e entrega as dietas a cada três horas. São seis lactaristas trabalhando no setor e produzindo as dietas, de acordo com os mapas de dieta prescritos pelas nutricionistas, que têm validade de um dia cada. Além da produção, as profissionais também realizam a manipulação e envase nos frascos das dietas enterais e suplementos, sempre respeitando o que foi pedido pela nutrição. Nos primeiros quatro meses de 2023, o setor registrou uma produção de 48.335 dietas, entre fórmulas lácteas, dieta enteral e suplementação.

As dietas produzidas no lactário atendem usuários das Unidades de Internação, Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s), ou que realizam sessões de hemodiálise, quimioterapia e radioterapia na unidade. “Nós fornecemos a dieta que melhor se adequa a cada paciente, de acordo com a idade, patologia, do nível de assistência que ele recebe, da possibilidade de ingestão que ele tem. Nosso grande objetivo é prestar a melhor assistência aos usuários, visando a adequação nutricional tanto a nível calórico e quanto proteico. Nosso principal perfil de atendimento são os usuários oncológicos e também renais crônicos”, destacou a responsável pelo lactário.

Atendimento a bebês e crianças – O lactário atende usuários de todas as idades, mas para as crianças e bebês há um serviço específico. As fórmulas lácteas são disponibilizadas em copos coletores, chuquinhas ou mamadeiras, utensílios que são higienizados e esterilizados em um equipamento de autoclave dentro do próprio setor.

Além disso, para os bebês internados na UTI Neonatal do hospital, o lactário realiza o aquecimento do leite materno para que os pequenos possam se alimentar. “Esse leite é coletado na sala de coleta da UTI e vem todo identificado para a gente. Aqui no lactário, a gente congela e depois aquece o leite, conforme o volume que vem prescrito no mapa. As mães coletam para os próprios filhos e a gente manipula esse alimento. Assim, a gente ajuda na recuperação desse paciente, já que o leite materno é o mais adequado e completo para o desenvolvimento dos bebês”, concluiu Patrícia Chiba.

“O lactário é um setor muito completo que funciona 24 horas por dia. Com esse trabalho, conseguimos garantir que os nossos pacientes recebam sempre suplementações e outros produtos de qualidade, que são necessários para a recuperação nutricional, tão importante para esse tratamento. Ofertamos um serviço de excelência, que busca inclusive maneiras de transformar essas fórmulas e suplementos em alimentos mais fáceis e gostosos de se ingerir, sempre pensando no bem-estar do nosso usuário”, ressaltou o diretor-geral do Regional, Éder Lúcio de Souza.

O HRBA é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Ela funciona na avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.

