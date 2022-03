Só 3 unidades da Justiça no PA alcançaram 100% de eficiência em fevereiro; confira

(Foto:Reprodução) – Duas unidades são de Belém e uma de Santarém, segundo o TJPA

Apenas 3 unidades judiciárias do Pará alcançaram 100% do Índice de Eficiência Judiciária (IEJud) em fevereiro de 2022, e operam com invejável performance, segundo dados do TJPA (Tribunal de Justiça do Pará).(A informação é do Blog Jeso Carneiro)

São elas:

* Gabinete da desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, em Belém;

* 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, também em Belém, e a;

* Vara do Juizado Especial das Relações de Consumo de Santarém.

O juizado especial é comandado pelo juiz Vinicius de Amorim Pedrassoli.

O índice leva em conta diversas variáveis utilizadas pela métrica do Justiça, entre elas, taxa de congestionamento, índice de produtividade de servidores e índice de produtividade de magistrados.

