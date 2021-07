RUAS SEM SINALIZAÇÃO CAUSA DOIS ACIDENTE ENTRE VIATURA DA POLICIA MILITAR E CAMIONETES, EM NOVO PROGRESSO

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – Dois acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira 15 de julho em Novo Progresso.

Uma viatura da polícia militar saiu pra atender uma ocorrência de um acidente entre uma D20 e uma camionete L200 na rua Da Paz, no bairro Jardim Planalto, antes de chegar ao local do ocorrido a viatura ultrapassa a rua preferencial é se choca com uma camionete S10 de um empresário da cidade, na mesma rua, a reportagem do Jornal Folha do Progresso esteve no local, os relatos dos motoristas que trafega pela as rua da cidade diz que está faltando sinalização nas rua de Novo Progresso, o outro diz, “Só quando um morre que vão colocar”, ninguém ficou ferido.

Aguardem a atualização…

VEJA AO VÍDEO:

LEIA TAMBÉM:

Motociclista tomba em quebra-molas e sofre traumatismo craniano em Novo Progresso

Camionete com cinco pessoas capota em acidente no bairro Jardim Planalto em Novo Progresso

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...