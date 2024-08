Sairé 2024: Joelma, Manu Batidão, Eric Land e Uendel Pinheiro são as atrações confirmadas para a festa

Joelma, Manu Batidão, Eric Lande e Uendel Pinheiro – Atrações do Sairé 2024 — Foto: Redes Sociais

Além da confirmação de shows, a Prefeitura de Santarém anunciou outros detalhes da programação que ocorre de 19 a 23 de setembro.

As cantoras Joelma e Manu Batidão, que estão com sucessos ‘estourados’ em todo o Brasil são as atrações confirmadas para o Sairé 2024, a maior manifestação cultural do oeste do Pará. A programação ocorre no período de 19 a 23 de setembro em Alter do Chão, distante 37 Km da zona urbana de Santarém, no oeste do Pará.

Também estão confirmados os cantores Eric Land e Uendel Pinheiro. A Prefeitura de Santarém informou também que três palcos serão instalados para a realização da programação. Um deles será instalado na praia, na Ilha do Amor.

A Prefeitura de Santarém realizou nesta terça (20) uma coletiva de imprensa para anunciar as atrações nacionais, além de outros detalhes da programação. Em 2024, os botos Tucuxi e Cor de Rosa se apresentam no mesmo dia, no sábado, 21 de setembro.

A programação oficial do Sairé começa no dia 14 de setembro com o tradicional cortejo fluvial de busca dos mastros, às 8h, com saída do Lago Verde. À noite, por volta das 22h, será realizada a Festa dos Mastros, na Sede dos Catraieiros, com bandas locais.

Segundo o prefeito Nélio Aguiar, o Sairé 2024 contará com um aporte financeiro robusto, viabilizado por projetos aprovados em leis de incentivo à cultura. “Vamos fazer um grande investimento no Sairé. Conseguimos aprovar vários projetos na lei de incentivo cultural, o que nos permitirá apoiar tanto o festival tradicional quanto os Botos Cor-de-Rosa e Tucuxi,” afirmou o prefeito.

Ainda segundo o prefeito, com esse suporte, o evento contará com três estruturas principais para as apresentações musicais, incluindo um palco montado na praia, que promete ser um dos grandes diferenciais do Sairé em comparação as festas do anos anteriores.

A secretária Municipal de Cultura, Elizangela Pinto, enfatizou que a partir de agora começa a contagem regressiva para o evento, que trará uma variedade de atrações diárias, todas cuidadosamente preparadas para agradar os diversos públicos que participarão da festa. “Este ano, o Sairé vai ser um evento diferenciado, com atrações que mostrarão a força e a originalidade da nossa cultura,” disse

Com a expectativa de receber mais de 150 mil visitantes, o Sairé 2024 também será um motor para o turismo em Santarém. O Secretário Municipal de Turismo, Eliziário Bastos, destacou a importância do evento para a economia da região. “Esperamos um grande movimento nos nossos aeroportos e portos. Estamos preparados para receber esse fluxo de turistas, que vem aumentando ano a ano,” comentou Bastos.

Reforço na segurança

A segurança durante o Sairé também foi um ponto de destaque na coletiva. O Coronel Tarcísio Costa, comandante do Comando de Policiamento Regional 1 (CPR-1), garantiu que haverá um reforço significativo no efetivo policial durante o evento. “Nosso objetivo é garantir que o Sairé seja uma festa de paz, assim como foi no ano passado. Teremos mais de 100 policiais por dia em Alter do Chão, o que representa um aumento significativo no contingente,” afirmou o coronel.

Programação do Sairé 2024

14/09 I SÁBADO

7h Café da Manhã

8h Cortejo Fluvial I Busca dos Mastros

Local: Lago Verde

22h Festa dos Mastros: Banda Tapajoara, Ricardão e Banda e Siane Brandão

Local: Sede do Clube Santo Antônio

19/09 I QUINTA – FEIRA

4h30 Alvorada

6h Busca dos Juízes e Procuradores para o Barracão

8h Celebração Cortejo Busca dos Mastros | Hasteamento de Bandeiras | Fala das autoridades

9h Levantação dos Mastros | Corte Simbólico da Fita I Visita dos Juízes às Barracas | Café da Manhã

10h Show local: Os Encantados

Local: Palco Cecuiara | Praça do Sairé

12h Rito Tradicional I Folia do Sairé

Almoço Rito Tradicional

Local: Barracão do Sairé | Praça do Sairé

16h Corrida do Sairé

Local: Praça do Sairé

18h Rito da Folia | Despedida do Dia

19h Cortejo ao Redor do Mastro | Beija-Fita | Jantar Rito Tradicional | Ladainhas com Participação especial de Karla Ruaro

Local: Praça do Sairé

20h Danças Folclóricas

Local: Lago dos Botos

21h30 Espanta Cão

22h30 Movimento de Carimbó com participação especial Karuanas

00h Zé Cantor

Local: Palco Marambiré | Lago dos Botos

20/09 I SEXTA – FEIRA

7h Café da Manhã

Local: Praça do Sairé

10h Shows Locais | Silvan Galvão e Chá de Carimbó

Local: Palco Cecuiara | Praça do Sairé

12h Rito Tradicional I Folia I Almoço Rito Tradicional

Local: Praça do Sairé

16h – 19h Shows Locais:

16h Thays Sodré

17h – 18h Grupo Olha já

18h – 19h Marcelle Almeida e Banda

Local: Palco Puxirum | Praça Sete de Setembro

18h Rito da Folia | Despedida do Dia

19h Cortejo ao Redor do Mastro | Beija-Fita | Jantar Rito Tradicional

Local: Praça do Sairé

20h Desfile Raízes

Local: Palco Cecuiara | Praça do Sairé

21h Apresentação dos Botos Tucuxi do Amanhã e Cor de Rosa Mirim

22h30 Junior Viana

01h Show Nacional | Manu Batidão

03h Kim Marques

Local: Palco Marambiré | Lago dos Botos

21/09 I SÁBADO

7h Café da Manhã

Local: Praça do Sairé

12h Rito Tradicional I Folia I Almoço Rito Tradicional

Local: Praça do Sairé

16h – 19h Shows Locais:

16h – 17h Phenomena

17h – 18h Chorinho do Zé

18h – 19h Banzeiro de Carimbó

Local: Palco Puxirum | Praça Sete de Setembro

18h Rito da Folia | Despedida do Dia

19h Cortejo ao Redor do Mastro | Beija-Fita | Jantar Rito Tradicional | Participação especial de Karla Ruaro

Local: Praça do Sairé

20h – 21h Show Local Bajara Musical

Local: Palco Cecuiara | Praça do Sairé

21h Disputa dos Botos Cor de Rosa e Tucuxi

02h Show Nacional | Joelma

Local: Lago dos Botos

22/09 I DOMINGO

7h Café da Manhã

Local: Praça do Sairé

8h Ladainha

10h Gambá de Pinhel e Espanta Cão

Local: Palco Cecuiara | Praça do Sairé

12h Rito de Agradecimento I Folia | Agradecimento da Mesa (Almoço Rito Tradicional)

Local: Praça do Sairé

14h – 19h Shows Locais:

14h – 15h Ousadia

15h – 16h Banda Ajuri

16h – 17h Pimenta Rosa

17h – 19h Uendel Pinheiro

Local: Palco Puxirum | Praça Sete de Setembro

18h Rito da Folia | Despedida do Dia

19h Cortejo ao Redor do Mastro | Beija-Fita | Missa | Jantar Rito Tradicional | Ladainha

20h Shows Regionais:

20h Zek Pikoteiro

21h – 23h Afonso Sanfoneiro

00h – 2h Eric Land

02h – 04h Banda dos Tops

Local: Palco Marambiré | Lago dos Botos

23/09 I SEGUNDA – FEIRA

7h Café da Manhã

Local: Praça do Sairé

8h Rito Tradicional I Folia Derrubada dos Mastros I Cortejo para Guardar Mastros

Danças: Macucauá I Desfeiteira I Quebra-Macaxeira Distribuição de Tarubá

10h Gambá de Pinhel e Espanta Cão

Local: Palco Cecuiara | Praça do Sairé

12h Rito de Agradecimento I Folia | Almoço Rito Tradicional | Cecuiara

Local: Praça do Sairé

17h Apuração dos Votos

Festa da Varrição

20h – 21h Pegada do Forró e Banda

22h – 00h Fruto Sensual

00h – 02h Amazon Beach

Local: Palco Marambiré | Lago dos Botos

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2024/13:25:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...