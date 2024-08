Homem comprou carro com R$ 17 mil em moedas em São José, na Grande Florianópolis — Foto: Arquivo pessoal

Homem usa R$ 17 mil em moedas para comprar carro em SC e choca vendedor: ‘Nunca vimos’

O restante do valor do veículo, que custou R$ 65 mil, foi pago por PIX. O cliente levou 13 galões de água cheios de dinheiro à loja, localizada em São José, na Grande Florianópolis.

Um homem usou R$ 17 mil em moedas para comprar um carro e chamou a atenção de vendedores de uma loja de seminovos em São José, na Grande Florianópolis. O cliente entregou 13 galões de água cheios de dinheiro.

“Nunca vimos ou pegamos casos assim”, admite Aliatan Gomes, responsável pela venda, fechada na segunda-feira (19). “Ficamos chocados.”

O veículo, um Honda City 2015, custou R$ 65 mil. Conforme o vendedor, o cliente completou o valor via PIX. Todas as moedas foram contadas pela equipe da loja.

O comprador pediu para ter a identidade preservada, mas confirmou que comprou o carro em moedas após guardar o dinheiro por alguns anos.

“Eu sempre guardo assim, já é a segunda vez. E tem que trocar com os outros quando tem um volumezinho legal. Vou começar de novo, só que agora só com [moedas] de um real, têm muito volume aquelas moedas”, comenta.

Para pagar parte do carro, ele usou moedas que variavam de 5 centavos a 1 real.

Primeira vez

O proprietário da revenda de veículos, John Raupp, disse que em 14 anos de loja nunca tinha visto situação parecida.

“Nos apavoramos quando vimos as moedas”, brinca.

O empresário conta que o cliente esteve no estabelecimento no sábado (17) para olhar o carro. Na segunda-feira, retornou ao local com o dinheiro.

“Ele falou antes, para o vendedor, que tinha 16/17 mil em moedas. E veio hoje finalizar a compra”.

