Bandidos roubam mais de 8 quilos de ouro em garimpo no Pará e soltam reféns no Mato Grosso

A Polícia Civil de Paranaíta (362 quilômetros de Sinop) pode entrar nas investigações a um roubo, onde foram levados mais de 8 quilos de ouro de um garimpo, em uma fazenda localizada na região de Jacareacanga, no Pará, na última segunda-feira. O delegado de Polícia Civil André Victor de Oliveira leite, informou, há pouco, ao Só Notícias, que entrará em contato com a delegacia paraense para saber quem ficará com o curso das investigações. Uma fonte informou que o prejuízo passa de R$ 1 milhão.

No dia do crime, os criminosos fizeram alguns reféns e os soltaram próximo a balsa do Cajueiro, que fica aproximadamente a 25 quilômetros de Paranaíta e, por isso, as autoridades de Mato Grosso foram as primeiras a serem comunicadas do crime.

O comandante da Polícia Militar, em Paranaíta, tenente Costa Campus, disse, em entrevista a Tv Nativa, que “são quatro suspeitos, eles chegaram a pé numa fazenda ao lado de onde foi roubado essa quantidade de ouro, renderam dois funcionários e pegaram uma caminhonete (Ford F-100). Com essa caminhonete deslocaram para esta fazenda onde tem um garimpo, que fica no Pará, do outro lado do rio Teles Pires”, contou.

“Eles chegaram, renderam todos na fazenda, tinha entorno de 15 a 20 funcionários, o dono da fazenda estava lá, foi feito de refém, filhos, esposa e mãe. Logo após, eles fizeram dois funcionários de reféns junto com o sogro do dono da fazenda, fizeram levar até um certo ponto da estrada e ali deixaram, os suspeitos se evadiram a pé pela região de mata”, emendou. Não foi apontado se alguém chegou a ser agredido.

Por:Só Notícias/David Murba com Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...