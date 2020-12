Santarém registra aumento no numero de pacientes internados pela covid-19; confira o boletim

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No novo boletim da covid-19, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Santarém registrou aumento no numero de pacientes internados em decorrência da doença. Em 24 horas o numero subiu de 15 para 23.

You May Also Like