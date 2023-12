Santos perde do Fortaleza e é rebaixado à Série B do Brasileirão pela 1ª vez na história

O Santos está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o Peixe perdeu de 2 a 1 para o Fortaleza, na Vila Belmiro, pela 38ª rodada da competição. Marinho e Lucero fizeram para os visitantes, quanto Messias descontou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano encerrou o torneio na 17ª colocação, com 43 pontos, dois a menos que o Bahia, que venceu o Atlético-MG e se livrou. Já o Vasco bateu o Red Bull Bragantino e também escapou. O Leão, por sua vez, ficou em 11º, com 51.

Essa é a primeira vez que o Santos é rebaixado ao longo dos seus 111 anos de história. O clube já levantou o troféu do torneio oito vezes. A torcida se revoltou com a queda e estourou bombas no estádio.

Com o fim do Campeonato Brasileiro, Santos e Fortaleza só voltam a campo em 2024, para a disputa dos campeonatos estaduais.

O jogo – A primeira etapa começou bem tensa na Vila Belmiro. Precisando vencer para se livrar de qualquer chance de rebaixamento, os mandantes tentaram tomar conta do embate. Com quatro minutos, o time chegou com perigo pela primeira vez. Furch foi lançado, invadiu a área e rolou para Marcos Leonardo, que chutou de carrinho. Em cima da linha, Titi evitou o gol.

Nos minutos seguintes, contudo, os visitantes passaram a dominar a posse de bola. O time trocou muitos passes no meio de campo e chegou perto de balançar as redes com Lucero. O atacante recebeu ótimo passe na área e finalizou cruzado. Atento, Messias bloqueou.

Em meio ao domínio do Fortaleza, o clima ficou ainda mais tenso no estádio alvinegro após Bahia e Vasco marcarem em seus respectivos jogos. O Leão, contudo, sofreu para levar perigo

Já aos 36, a apreensão deu lugar ao alívio. Isso porque o Tricolor Baiano levou o empate do Atlético-MG. O gol de Paulinho na Fonte Nova foi muito celebrado na Vila Belmiro e deu um gás ao time de Marcelo Fernandes, que tentou voltar ao ataque.

Com o relógio marcando 37 minutos, Lucas Braga fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área. A bola bateu na defesa e saiu pela linha de fundo. No escanteio, o Santos colocou todos os seus jogadores no campo de ataque. No rebote, contudo, Pochettino deu um bicão para frente e encontrou Marinho livre. O atacante disparou o campo todo livre e tocou na saída de João Paulo para abrir o placar.

O Peixe buscou responder logo na sequência. Aos 43, Soteldo fez linda jogada pela esquerda, invadiu a área e chutou na rede pelo lado de fora, com desvio. No escanteio, Messias cabeceou nas mãos de João Ricardo. Nos acréscimos, Furch subiu mais que todo mundo na área e testou no cantinho para grande defesa do goleiro.

Do outro lado, os nordestinos quase ampliaram com Lucero. O atacante aproveitou cruzamento de Marinho e emendou uma bomba para a intervenção de João Paulo.

Na volta do intervalo, o Santos precisou partir para cima, já que o Bahia voltou a ficar na frente do Atlético-MG. Com sete minutos, Marcos Leonardo recebeu lançamento de Nonato e buscou o contrapé de João Ricardo, que fez defesa tranquila. Na sequência, Soteldo cruzou e Furch testou pela direita.

Com o passar do tempo, o Peixe foi intensificando a sua pressão. Aos 12, então, saiu o empate. Messias subiu no terceiro andar em cobrança de escanteio e cabeceou com força para deixar tudo igual.

Cinco minutos depois, Jean Lucas teve uma chance de ouro de virar. Lucas Braga foi acionado na direita e cruzou rasteiro para o camisa 8, que estava livre, porém chutou muito mal e mandou para fora. A lamentação da torcida, contudo, deu espaço para a vibração. Isso porque o Bragantino buscou o empate com o Vasco em São Januário.

Do outro lado, o Fortaleza foi ao ataque aos 23. Zé Welison recebeu com liberdade na meia-lua e chutou com perigo por cima.

Nos minutos seguintes, o domínio foi total do Santos. O clube rondou a grande área, mas teve dificuldades para achar espaços e concluir contra a meta tricolor.

Para aumentar o nervosismos dos torcedores e jogadores, o Vasco voltou a ficar na frente do Red Bull Bragantino aos 36 minutos da etapa final. Com isso, o Santos voltou a entrar na zona do rebaixamento.

Nos minutos finais, o Peixe partiu para o desespero, mas quem fez mais um foram os visitantes, com Lucero, já aos 50 minutos, decretando o rebaixamento do Santos.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/12/2023/06:38:31

