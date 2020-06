Sargento da PM é flagrado com fuzil em dia de folga em Tomé-Açú, no PA

O policial foi autuado em flagrante por peculato militar e a corregedoria da corporação foi acionada, segundo informações preliminares da PM.

Um sargento da Polícia Militar, lotado no efetivo do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRV), foi flagrado, nesta terça (8), com um fuzil 5.56 e uma arma de calibre 12, em Tomé-Açú, nordeste do Pará. O militar estava de folga, segundo informações da PM.

O policial foi autuado em flagrante por peculato militar, que é o crime de apropriação de dinheiro, valor ou qualquer bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. A pena prevista é de três a quinze anos, segundo art. 303 do Código Penal Militar.

Segundo informações preliminares da PM, o veículo do sargento foi abordado, por volta das 12h30, por policiais da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (14ª CIPM), que estavam em rondas pela cidade. Os armamentos foram encontrados no interior do veículo. O policial e as armas foram conduzidos para sede da companhia.

A Corregedoria da PM foi acionada.

Sobre o caso, a PM divulgou a seguinte nota:

A Polícia Militar informa que na última segunda-feira (8), policiais militares da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (14ª CIPM) apreenderam duas armas de fogo, no município de Tomé Açu, região Nordeste do estado. A ação ocorreu durante abordagem de rotina a um veículo.

As armas, uma carabina, IA2 calibre 5,56, com um carregador contendo 24 munições e uma espingarda cartucheira, calibre 12, com cinco munições, que pertencem ao Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), estavam na posse de um sargento do BPRv. Os armamentos haviam sido devidamente cautelados pelo militar, porém ele não estava autorizado a utilizá-los em sua folga.

O sargento foi autuado em flagrante delito e deve responder pelo crime de peculato militar, previsto no artigo 303 do Código Penal Militar (CPM).

A Polícia Militar reforça que não compactua com qualquer desvio de conduta por parte dos seus agentes e que vai apurar o fato, por meio da Corregedoria-Geral da instituição.

