Sargento do Corpo de Bombeiros é baleado na frente de casa em Ananindeua

Luiz Carlos Silva Júnior foi surpreendido quando conversava com um conhecido na rua onde mora; esta foi a segunda vez que o militar foi alvo de um atentado.

Um bombeiro militar identificado como sargento Luiz Carlos Martins da Silva Júnior foi baleado na noite desta terça-feira (19) em frente à casa onde mora, próximo da Quadra 21, no conjunto Abelardo Conduru, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Ele foi socorrido às pressas e levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE).

Não há informações sobre o estado de saúde do militar. Os suspeitos do crime estavam em um carro prata e conseguiram fugir. Segundo informações da Polícia Militar, Luiz já havia sofrido outro atentado, mas sobreviveu. A motivação do crime é desconhecida.

Ainda de acordo com a PM, que atendeu a ocorrência por meio do 6° Batalhão, Luiz Carlos havia passado por uma cirurgia recentemente e estava andando com a ajuda de muletas. No momento do crime, o sargento conversava com outra pessoa, quando os criminosos chegaram em um carro, modelo Celta, de cor prata.

Câmeras de segurança de residências vizinhas flagraram a ação. Conforme as imagens, o veículo se aproxima. Dois criminosos descem e surpreendem a vítima por trás. Luiz Carlos cai ao chão e é alvejado várias vezes. As pessoas que estavam próximas correm. Em seguida, os suspeitos entram no veículo e fogem, tomando rumo desconhecido.

Uma equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e conduziu Luiz Carlos para o Hospital Metropolitano, na BR-316, em Ananindeua. O estado de saúde dele não havia sido divulgado até por volta das 23h30.

Neste mesmo horário, era grande a movimentação em frente à residência de Luiz. Familiares estavam bastante abalados com o ocorrido. Eles não quiseram falar com a imprensa. Viaturas da PM reforçaram a segurança na área. Guarnições do Corpo de Bombeiros também estiveram no local para prestar ajuda à família.

