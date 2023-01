Novo Progresso- Secretário de Indústria e Comercio pede demissão do cargo

Secretário de Indústria e Comercio, Fabiano Andreacci, ao lado do Prefeito Gelson Dill e Vice-prefeito Marconi na posse em 2021: (Foto: Divulgação Ascom Prefeitura).

O secretário de Indústria e comercio, Fabiano Andreacci, pediu demissão do cargo em 31 de dezembro de 2022. A informação veio para o Jornal Folha do Progresso nesta semana e confirmada pelo ex-secretário nesta terça-feira, 24 de janeiro de 2023.

A primeira baixa dos secretários aconteceu em 2021, quando o Secretário de Finanças, Orlando Domingos Bianchini, pediu demissão sem assumir a pasta, Andreacci é o segundo secretário a pedir demissão na gestão do Prefeito Gelson Dill (MDB)

Andreacci é contador de formação, ele foi nomeado por Gelson Dill (MDB), para coordenar uma das importantes pastas do município de Novo Progresso.

Até a publicação desta reportagem, a prefeitura municipal de Novo Progresso ainda não tinha anunciado um substituto para o cargo. Segundo o organograma disponível no site da prefeitura, não há um secretário-adjunto nomeado na área de indústria e comercio, conforme informação repassada pelo ex-secretário o chefe de Governo Denis Macedo responde interinamente pela pasta.

Conforme “PORTARIA Nº. 713/2022 – GPM/NP “, publicada pela prefeitura de Novo Progresso, Fabiano Andreacci, diz que pediu para sair do cargo por “motivos pessoais” e para “abraçar um novo propósito profissional”

“Fabiano repassou para reportagem do jornal Folha do Progresso que largou a secretaria para aceitar o convite do presidente da Câmara Municipal para ser secretário de finanças do Legislativo”.

