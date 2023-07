Sem Suárez, Grêmio empata no final contra o Bahia pela ida das quartas da Copa do Brasil

Foi por pouco, mas o Grêmio conseguiu buscar o empate contra o Bahia pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na Arena Fonte Nova, os baianos abriram o placar no segundo tempo com Everaldo. Nos acréscimos, os gaúchos marcaram com Cuiabano e a partida terminou 1 a 1.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio. Caso o segundo jogo também termine empatado, a decisão irá para os pênaltis. Qualquer outro resultado classifica a equipe que vencer.

Antes disso, o Bahia terá pela frente o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 14ª rodada do Brasileirão, no domingo. A equipe é 15ª colocada da competição, com 12 pontos, e precisa vencer para não correr riscos de entrar na zona de rebaixamento. O Grêmio, por sua vez, terá um confronto importante em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos, vice-líderes com 26 pontos, duelarão com o Botafogo, primeiro colocado, também no domingo, na Arena do Grêmio.

O jogo – Antes mesmo do início do jogo, o Grêmio já teve uma notícia ruim. O atacante Luis Suárez sentiu dores musculares durante o aquecimento e teve que ser retirado da equipe titular. Vina entrou em seu lugar.

O primeiro tempo não foi marcado por grandes chances. Com 12 minutos, o Bahia tentou com Everaldo, que arriscou de fora da área e mandou à esquerda do gol. Pelo lado do Grêmio, aos 20, Vina bateu de longe, mas parou na defesa de Marcos Felipe. A melhor oportunidade da etapa saiu aos 29, em um chute muito forte de Cauly. Gabriel Grando teve que se esforçar para defender.

Na volta do intervalo, o Bahia precisou de apenas 2 minutos para inaugurar o marcador da Arena Fonte Nova. Após um contra-ataque rápido, os donos da casa chegaram na área com Ademir. O atacante tocou para trás e encontrou Everaldo chegando livre para finalizar. O camisa 9 bateu de chapa no canto inferior esquerdo e estufou as redes.

Aos 14, o Bahia passou perto de ampliar, em cabeçada de Everaldo que foi para fora. Com 21 minutos, Kanu subiu para cortar o cruzamento do Grêmio e a bola pegou no seu braço. Os gremistas pediram pênalti, mas, após a checagem do VAR, o árbitro mandou seguir. Pouco depois, aos 28, Ademir invadiu a área e finalizou, porém a bola desviou na defesa e saiu por cima do travessão gaúcho.

No apagar das luzes, o Grêmio conseguiu empatar. Já nos acréscimos, com 48 minutos, Bitello enfiou Reinaldo dentro da área. O lateral levou para a linha de fundo e cruzou rasteiro. Marcos Felipe caiu para cortar e até chegou a encostar na bola, mas não foi o suficiente para impedir o passe. Na segunda trave, Cuiabano chegou inteiro e empurrou para o gol vazio, 1 a 1.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2023/07:29:38

