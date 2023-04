Em Santarém, Hospital Regional celebra Páscoa com missa, música, pets e chocolate

Pacientes, acompanhantes e funcionários participaram da programação, realizada em parceria com a Polícia Civil do Pará, Iespes e outros voluntários

Com apenas 02 anos de vida, Mikaelly Sophia extravasou toda sua alegria ao ganhar chocolates, brincar com o coelho da Páscoa e receber a visita de dois cachorrinhos, dentro da programação promovida pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, no Oeste do Pará. Nesta quinta-feira (06), crianças internadas na ala pediátrica também ganharam ovos de Páscoa e produtos para higiene.

“Hoje, ela se distraiu, brincou, fez coisas diferentes. Para ela, isso é muito importante. E para mim, também. Foi muito gratificante participar”, disse a mãe de Mikaelly, Maiane Lira.

A programação foi realizada pelo Projeto Amigos dos Anjos de Deus, em parceria com a Polícia Civil do Pará, professores e alunos do curso de Odontologia do Instituto Esperança de Ensino Superior (Iespes) e outros voluntários, que arrecadaram mais de 100 ovos para entregar às crianças.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Uma das voluntárias se vestiu de coelho da Páscoa para animar mais ainda este momento. “A gente tem esse projeto há 10 anos, e sempre buscamos parceiros para proporcionar a Páscoa com essas crianças. Também vamos presentear outras crianças que fazem tratamento oncológico, mas estão em casa. Pacientes de outras cidades, do interior. Tenho certeza que eles ficam muito felizes, e ajuda muito no tratamento deles. Assim como ajuda muito a gente”, destacou a coordenadora do projeto, Aldenora Andrade.

“A sensação da entrega é de gratidão. Mostrar que estamos perto da sociedade, e prontos para ajudar. Foi muito bonito. Eles são muito animados, e a gente vem trazendo esperança de dias melhores para essas famílias”, afirmou a delegada Raíssa Beleboni.

À tarde, a programação continuou com o casal de musicistas Carla Ruaro e Gustavo Roriz, que apresentou um repertório de músicas regionais. Eles até o leito dos pacientes. “Faz parte da nossa profissão levar a arte para quem, muitas vezes, não tem acesso a ela. Eu espero que nosso trabalho tenha tocado no coração deles, e que a gente tenha trazido um pouco de alegria não só para os pacientes, mas para os pais, acompanhantes e todos os colaboradores do Hospital”, disse a pianista.

Participantes especiais – Outros convidados da Páscoa no HRBA foram “Lucky” e “Sushi”, dois cães levados por representantes do curso de Medicina Veterinária da Universidade da Amazônia (Unama). Por meio do Projeto Pet Terapia, os bichinhos visitaram pacientes internados e os acompanhantes. “O contato com os animais favorece o bem-estar das crianças e ajuda na resposta imunológica. Os animais trazem essa energia positiva pelo contato e carinho. A ideia é trazer mais leveza ao ambiente hospitalar. A maioria, quando vê os cãezinhos, já abre um sorriso, já quer pegar. Procuramos sempre trazer animais dóceis, que tenham facilidade nesse contato”, informou a professora Gisele Seade.

As crianças ainda receberam orelhas de coelho para entrarem, de vez, no clima da Páscoa. Os itens foram produzidos por pacientes da clínica oncológica da unidade, sob a supervisão dos terapeutas ocupacionais.

Pedro Henrique Basílio, 07 anos, gostou de todas as atividades, mas principalmente do ovo de Páscoa que ganhou. “Gostei muito, e já comi o chocolate. Até pedi para a minha mãe comprar mais, que aquele já acabou”, disse o menino.

“A gente agradece a dedicação de todos os parceiros que doaram para fazer a Páscoa dessas crianças mais feliz. É muito importante para todas elas”, frisou a supervisora de Humanização do HRBA, Patrícia Nogueira.

Rito religioso – Para encerrar a Quinta-feira Santa, funcionários, pacientes e acompanhantes participaram da missa do lava-pés, na capela da unidade. O rito religioso foi celebrado pelo padre Jucivaldo Peixoto, membro da Pastoral Hospitalar da Arquidiocese de Santarém.

“Lembramos hoje a instituição da Eucaristia e o lava-pés. Nós fizemos também esse gesto, trazendo essa memória no sentido da humildade, já que Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. Para nós, é uma satisfação muito grande poder celebrar esse momento no Hospital”, explicou o padre, que lavou e beijou os pés de 12 pessoas, entre funcionários e usuários.

Alegria e força – A paciente Marília Barros, que faz tratamento oncológico no HRBA, foi uma das escolhidas para o ritual. “Eu me senti muito honrada. Estar na presença de Deus é muito bom. Isso para nós, pacientes, dá uma força muito grande. Nos motiva ainda mais a acreditar, a renovar a nossa fé de que vamos alcançar a nossa cura, que é o que mais desejamos. Eu queria muito participar desse momento, porque foi Jesus que realizou. Encenar esse rito me trouxe alegria e força. É sentir perto de Deus realmente”, declarou Marília.

“A Páscoa é um momento de renascer com as nossas expectativas, nossas esperanças. Isso é muito importante para todos nós. Fico muito feliz com esse momento. Agradeço a todos os nossos colegas, colaboradores, voluntários e, em especial, aos nossos pacientes, que são o nosso grande motivo de estar aqui e fazer tudo isso”, frisou o diretor-geral do Hospital Regional, Éder Lúcio de Souza.

Serviço: O HRBA é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e funciona na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém, município que fica cerca de 700 km de distância de Belém, capital do Pará.

Texto: Ascom/Hospital Regional do Baixo Amazonas

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/04/2023/07:56:29

