SEMED PROMOVE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO EM ALDEIA INDÍGENA

A Secretaria Municipal de Educação realizou um grande Encontro Pedagógico das Escolas Indígenas do Médio Tapajós.

O local escolhido foi a aldeia Sawre Muybu, onde indígenas de 10 escolas indígenas do médio Tapajós tiveram acesso às informações do encontro e puderam compartilhar conhecimento. A Funai regional de Itaituba PA e da Funai de Brasília foram representadas Izabel Goobi.



O encontro tratou da organização do ano letivo de 2019, com destaque para a oficina de higiene e manipulação de alimentos ofertado para as auxiliares de serviços gerais (ASG) e Merendeiras que desempenham essas atividades nas aldeias; esta oficina foi um fato inédito e recebeu grande aprovação das lideranças presentes.

O encontro que durou três dias, de 12 a 14 de fevereiro, também tratou do calendário escolar dos povos indígenas que é diferenciado, dos planos de aulas, legislação escolar indígena, e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Outra oficina muito importante levou o tema “Educação Escolar Indígena: o desafio de se trabalhar em turmas multisseriadas”.

A Coordenação Multirracial destacou que o aprendizado foi muito importante para SEMED e para os indígenas.

