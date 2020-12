Semma e policiamento ambiental apreendem mais de 200 kg de carne de jacaré em barco pesqueiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No barco pesqueiro foram encontrados 17 jacarés de tamanhos variados já sem vida. Os animais eram comprados a R$ 1 o quilo. O crime contra a fauna prevê multa de R$ 17 por indivíduo, ou seja, o proprietário da embarcação deve pagar R$ 8.500 de multa. “Nós vamos lavrar o auto dentro do procedimento administrativo, lavrar a multa e apreender também a embarcação. O proprietário também responderá pelo crime ambiental nas esferas administrativa, civil e penal”, explicou o chefe de fiscalização da Semma.

“O órgão ambiental recebeu uma denúncia através de uma ligação ao disque denúncia da Semma informando sobre a embarcação que veio do município paraense de Cametá, que estaria sendo carregada com carne de jacaré. Nós fizemos nosso planejamento e solicitamos o apoio da Companhia de Policiamento Ambiental que deu todo o suporte, e chegando lá constatamos que o fato era verídico”, disse Arlen.

Uma operação articulada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) com apoio da 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (1ª CipAmb) apreendeu cerca de 200 kg de carne de jacaré em um barco pesqueiro que estava ancorado na comunidade Costa do Arapiri, em Santarém, oeste do Pará, na tarde desta quarta-feira (2).

