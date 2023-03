Senador do Pará Zequinha Marinho chama operação contra desmatamento de ‘blitz malucas’

Operação Curupira: Zequinha acusou ação do Estado de ‘fazer perseguição contra a sociedade’, diz site _(Foto: Divulgação)

Operação Curupira faz ‘blitz malucas’ para ‘fazer perseguição contra a sociedade’, diz Zequinha Marinho.

O senador Zequinha Marinho (PL-PA) afirmou que a operação de combate ao desmatamento lançada no dia 15 de fevereiro pelo Governo do Pará faz “blitz malucas” para “fazer perseguição contra a sociedade”. As declarações, obtidas pela Agência Estado, foram feitas após a participação do político em uma “audiência pública” convocada para discutir o assunto, com o objetivo de ‘retirar fiscalização’ de São Félix do Xingu, conforme foi anunciado por líderes do movimento no município. A região é apontada como de alto risco de crimes ambientais no sudeste do Pará.

No vídeo obtido pela Agência Estado, Zequinha Marinho aparece ao lado de um homem autointitulado “Patriota J. Souza, guerreiro do bem”, e afirma que “combater por combater o desmatamento não tem sentido”. Para o parlamentar, a ofensiva “não pode ficar a vida toda” na cidade no interior do Pará. “Governo não é ONG, que chega, faz zoada, corre atrás e depois vai embora”, afirma o senador.

A gravação teria sido feita no sábado (25) um dia depois da reunião contra a fiscalização. O homem que aparece ao lado de Zequinha chama o decreto estadual que instalou a Operação Curupira de “maldito”.

O parlamentar do PL também criticou a operação durante sessão no plenário nesta terça-feira (28). “Eu quero dizer ao governo do estado do Pará para parar de perseguir o povo com uma operação boba, uma operação que não dá em nada. A operação de que o Pará precisa para conter o desmatamento se faz pela tecnologia do satélite que está alugado para o estado”, declarou.

De acordo com o governo do Pará, a ofensiva busca combater desmatamento ilegal, exploração ilegal de recursos naturais, degradação ambiental e incêndios florestais. O governo afirma ainda que o diferencial da operação é o fato de haver bases fixas – uma em São Félix do Xingu e outra em Uruará – para dissuadir ilícitos com a presença permanente das equipes de fiscalização.

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, Semas e Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) realizada na última segunda-feira (27), na Base fixa de São Félix do Xingu, por exemplo, resultou na apreensão de cinco escavadeiras que estavam sendo usadas no garimpo Pedra Preta, que fica a 81 quilômetros da sede do município. De acordo com o governo, a lavra estava com as licenças ambientais vencidas, o que levou à ação dos agentes que atuam diariamente na região.

“Vamos seguir nos locais onde já estamos, demonstrando a presença do Estado em não recuar diante de delitos como esse, além da nova base que será implantada em Novo Progresso (município do sudoeste paraense), para expandir a operação”, declarou, na ocasião, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/03/2023/07:34:26 a informação é do Portal O Liberal

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...