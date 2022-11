Sensitiva prevê possível atentado contra Presidente Lula e alerta: ‘pode ser revertido’

Pela postagem nas redes sociais, Lene comentou que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no último domingo (30), pode nem assumir o cargo. (Foto:Reprodução)

O clima de polarização ainda continua no país mesmo após as eleições 2022 que aconteceu no último domingo (30). Luiz Inácio Lula da Silva venceu a disputa contra Jair Bolsonaro com 50,9% dos votos. Foram 60.345.999 eleitores a favor do representante do Partido dos Trabalhadores (PT).

Mas, segundo uma sensitiva chamada Lene, o cenário político ainda seguirá agitado. Lene previu que o presidente eleito sofrerá um ataque e pode nem assumir o cargo. A postagem foi publicada nesta terça-feira (1º), por meio das redes sociais. Veja!

“Acabei de ter a mesma visão, um ataque ao presidente Lula. Peço ao presidente que se cuide, pois realmente terá o ataque e ele corre o risco de não chegar a assumir a presidência. Com cuidado, isso pode ser revertido!”, ressaltou ela.

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/11/2022/07:05:53

