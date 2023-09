Sepse: Regional de Marabá reforça compromisso com a segurança do paciente

Protocolo rigoroso da unidade e empenho da equipe garantem ação rápida sempre que necessário

Quando se trata de salvar vidas, cada segundo é inestimável. No Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, a segurança do paciente é uma constante, um exemplo é o protocolo de “Sepse”, que se destaca na unidade pela resposta rápida e meticulosa em situações médicas críticas.

Nesta quarta-feira (13) é lembrado o Dia Mundial de Combate à Sepse, condição conhecida como infecção generalizada, que afeta cerca de 670 mil pessoas por ano no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. A enfermidade é uma emergência médica em que o corpo reage de maneira exacerbada a uma infecção, desencadeando uma série de eventos que podem resultar na morte do paciente se não for tratada de forma rápida.

A médica Daiane Oliveira, diretora técnica do hospital, destacou a importância dos protocolos de Sepse da instituição. “Possuímos um protocolo rigoroso de identificação precoce da Sepse, que inclui a avaliação cuidadosa dos sinais vitais dos pacientes, a realização de exames laboratoriais específicos e a administração imediata de antibióticos apropriados quando necessário”, ressaltou a profissional.

Ainda de acordo com a médica, o Regional de Marabá tem consistentemente superado as médias nacionais em termos de sobrevivência de pacientes com Sepse, graças ao incansável empenho da equipe em salvar vidas, oferecendo o mais elevado padrão de cuidado aos pacientes.

“Embora estejamos orgulhosos de nossos resultados, sabemos que sempre há espaço para melhorias. Estamos constantemente revisando e atualizando nossos protocolos com base nas melhores práticas médicas e nas pesquisas mais recentes. Nosso compromisso é garantir que cada paciente que entra em nosso hospital tenha a melhor chance possível de recuperação”, ressaltou a profissional.

Alan Ferreira, diretor assistencial do hospital, enfatizou a importância da equipe multidisciplinar na implementação dos protocolos de Sepse. “Essa condição exige uma abordagem coordenada e rápida. Nossa equipe médica, de enfermagem e laboratorial trabalha em estreita colaboração para garantir que cada paciente receba a atenção necessária no momento certo. Treinamos regularmente para manter nossas habilidades afiadas e atualizadas”, afirmou.

Conscientização – Para promover a conscientização sobre a Sepse entre pacientes e colaboradores, o Núcleo de Educação Assistencial do Hospital Regional de Marabá realizou, nesta quarta-feira (13), uma série de iniciativas de esclarecimento. Essas ações ocorreram nos corredores do hospital e nas unidades de internação, abordando tópicos cruciais, como a identificação de sintomas, a importância de práticas de higiene e a necessidade de buscar tratamento imediato.

A enfermeira que atua na unidade, Thaynnah Leal, palestrante da ação, enfatizou que a Sepse é uma condição que pode atingir qualquer indivíduo, independentemente de sua idade ou histórico de saúde. “Os sintomas iniciais podem ser sutis, como febre, frequência cardíaca elevada e dificuldade respiratória, o que torna a identificação precoce ainda mais crucial. O objetivo central da ação é aumentar a percepção da sepse tanto entre profissionais da saúde, quanto da população”, destacou.

Perfil – A unidade é gerenciada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Ela é referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

Fonte: Ascom/HRSP – Com fotos/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/09/2023/17:48:59

