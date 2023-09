Thiago recebe alta após 20 dias de internação e volta para casa; melhor presente de aniversário, diz mãe

Thiago da Silva, de 36 anos, foi vítima de acidente na tarde da última quinta-feira, 24 de agosto de 2023,no km 469 da BR-163, no Pará, segundo informações a colisão ocorreu devido a uma invasão de pista de um dos veículos. (Foto: Via WhatsApp)

Thiago da Silva, de 36 anos, foi socorrido e internado no Hospital Municipal de Novo Progresso, com fratura no braço, após exames apresentou um leve sangramento no pulmão sendo preciso drenar, quando segundo Marineusa da Silva a mãe do Paciente o médio induziu um treno errado atingindo o baço do paciente, sendo necessário, transferência com urgência para UTI em hospital de Itaituba, 400 Km distante de Novo Progresso.

Marineusa compartilhou o momento que a neta chorava ao lado do pai, momento triste, disse.

Nesta terça-feira, 12 de setembro de 2023, Thiago recebeu alta e retornou para casa com amigos, motivo da alegria da família, em especial a mãe que lutou com todas as forças para ajudar na recuperação do filho.

Leia mais>Erro médico coloca paciente em risco de morte em Hospital de Novo Progresso,diz mãe

“O Hospital Regional foi incrível. Toda burocracia, toda falta de humanidade que a gente sente em hospitais, aqui não teve. Foi muito acolhimento que eu recebi”, completa.

Marineusa postou nas redes sociais (Veja abaixo)

