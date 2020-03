Sespa registra cinco casos suspeitos de Covid-19 no Pará

(Foto:Reprodução) – De 12 casos monitorados, sete foram descartados, informa Sespa neste domingo (8).

O Estado do Pará possui cinco casos suspeitos de Covid-19, o novo coronavírus. A informação foi repassada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) deste domingo (8). Como informou a Sespa, 12 casos foram investigados no Estado. Desses, sete foram descartados e cinco permanecem com exames em análise. A Secretaria informou que na divulgação dos caso suspeitos no Estado segue o protocolo do Ministério da Saúde (MS).

A Sespa informou ainda que “um dos casos descartados teve resultado positivo para um tipo de coronavírus antigo, que já estava em circulação no mundo e que não é o causador da Covid-19, o coronavírus HKU1”.

Acerca do coronavírus HKU1, a Secretaria de Saúde destacou que “ele é um dos quatro tipos de coronavírus já circulantes entre humanos e causador de resfriado comum. A maioria dos casos por esses quarto tipos de coronavírus são leves”.

De acordo com a Plataforma Integrada de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (MS), os dados referentes às unidades da Federação com casos notificados segundo o Ministério, indicou, às 17h30 de ontem (8), que o Pará registra três casos suspeitos, seis descartados, nenhum confirmado e nenhum óbito.

Pela Plataforma IVIS, o Brasil conta com 25 casos confirmados, 663 suspeitos e 632 descartados.

