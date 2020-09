Show da Manu Batidão termina em tiroteio em Novo Progresso, veja o vídeo!

(Foto:Reprodução) – O Show da vocalista Manu Batidão, ‘Aglomerou’, que ocorreu nesta tarde de domingo (6/09), foi interrompida por um tiroteio.

Conforme relatos de pessoas, houve uma confusão dentro do salão de festa na Prainha, um empurra empurra, em seguida disparos de arma de fogo.

O Jornal Folha do Progresso procurou informações junto a policia que informou nenhum caso registrado com esta ocorrência, no hospital foi confirmado a entrada de uma mulher (nome idade não informado) que desmaiou na ocorrência e foi socorrida por amigos, os tiros foram para cima,disse.

Ainda segundo informações de pessoas que estiveram no local e presenciaram à briga, relatam que foi de um ex-casal, envolvendo ex mulher de policial militar, o desentendimento acabou no empurra e agressões, houve disparos , muito tumulto e acabou com a festa. Não houve vitimas fatais e ninguém ficou ferido.

Após o ocorrido, imagens e vídeos do tumulto foi postado nas redes sociais e no grupo de WhatsApp (93) 984046835 do Jornal Folha do Progresso.

Até o momento, a Polícia Civil ainda desconhece sobre o ocorrido.

