Polícia Federal deflagra operação e investiga fraudes em licitações com verbas do Fundeb no Pará

Polícia Federal cumpre mandados em Xinguara e Redenção, no PA — Foto: PF/Divulgação

Crimes de fraudes em licitação e associação criminosa são investigados e sete mandados são cumpridos em Xinguara e Redenção.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (27) a operação Má Impressão, para combater crimes envolvendo fraudes em licitação e associação criminosa envolvendo verbas do Fundeb em Xinguara, no sul do Pará. (As informações são do g1 PA).

“As fraudes investigadas superam o montante de R$ 3 milhões e envolve verbas federais oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB”, informou a PF em nota.

São cumpridos sete mandados de busca e apreensão, sendo cinco em Xinguara e dois em Redenção. Aparelhos eletrônico, documentos e veículos foram apreendidos.

A suspeita é que as fraudes eram para favorecer determinadas pessoas para vencer a licitação. Não foram repassados mais detalhes sobre as fraudes e de quando são as licitações sob suspeita. A Polícia Federal também não informou quantas pessoas são investigadas. Até as 9h, a operação seguia em andamento.

Os crimes de fraudes em licitação e associação criminosa são passiveis de três a sete anos de prisão, além de multa.

Jornal Folha do Progresso em 28/04/2022

