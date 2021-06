Sinop -MT volta ter risco alto da Covid, toque de recolher é retomado e comércio deve funcionar até 22h

Sinop voltou, hoje, a ter risco alto de contaminação da Covid, segundo classificação divulgada pela secretaria estadual de Saúde, e com isso, medidas restritivas, como o toque de recolher, entre às 23h e 05h, voltaram automaticamente a vigorar. Já o comércio, pode funcionar até às 22h, de segunda-feira a sábado. Aos domingos, até às 14h.

A retomada das determinações se deve ao último decreto feito pelo prefeito Roberto Dorner (Republicanos), no dia 9 deste mês, que definiu a volta das determinações caso houvesse mudança na classificação de risco. À época, Sinop estava com grau moderado.

Já os serviços de delivery, podem atender até às 23h59. Nas modalidades take-away e drive-thru até às 22h45. Restaurantes, pizzarias, bares e demais estabelecimentos congêneres devem respeitar o limite de 50% da capacidade máxima do local e distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. É proibido o atendimento no balcão e permanência de clientes em pé.

Excepcionalmente as atividades religiosas poderão ser realizadas aos domingos até às 22h, com o limite de 50% da capacidade máxima dos ambientes e demais protocolos, como uso de máscara e outros.

Farmácias, serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de imprensa, transporte coletivo, individual remunerado de passageiros por meio de táxi ou aplicativo, as funerárias, os postos de combustível (exceto as conveniências), as indústrias, as atividades de colheita e armazenamento de alimentos e grãos, serviços de guincho, segurança e vigilância privada, de manutenção e fornecimento de energia, água, telefonia e coleta de lixo, as atividades de logística de distribuição de alimentos, podem funcionar sem restrição de horários.

Desde o início da pandemia, Sinop tem 20.961 casos confirmados da doença. Destes, 20.187 já estão recuperados, 346 em isolamento e 30 internados. Outros 398 pacientes não resistiram às complicações e morreram.

