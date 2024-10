Socorrista do Paraná atende acidente e descobre que vítimas eram o irmão e a cunhada

Socorrista do Paraná atende acidente e descobre que vítimas eram irmão e cunhada — Foto: Imagens cedidas/Júlio César Alves/rádio Ampére

Ao descobrir que era parente das vítimas, profissional precisou ser amparado pelos colegas, e outros socorristas foram chamados, segundo o Corpo de Bombeiros. Acidente envolveu três veículos em rodovia estadual na noite de domingo (27).

Um socorrista do Corpo de Bombeiros do Paraná foi chamado para atender os feridos em um acidente de trânsito na noite deste domingo (27) e, ao chegar no local, percebeu que entre as vítimas estavam o irmão e a cunhada dele. O casal morreu no local.

O acidente foi por volta das 19h na PR-281, em Ampére, no sudoeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), testemunhas contaram que o carro do casal foi atingido por uma caminhonete quando saía da da PR–281 para entrar na PR-182.

Após a batida, os dois veículos passaram por cima de canteiros, bateram em outro carro e só pararam cerca de 50 metros depois, quando caíram em um barranco.

Um casal e uma criança de oito anos que estavam na caminhonete foram socorridos com ferimentos leves. No terceiro carro, estavam o motorista e uma criança, que não se feriram.

Conforme os bombeiros, o socorrista foi amparado pelos colegas que também atendiam a ocorrência e outros socorristas foram chamados.

As causas do acidente são apuradas.

Quem era o casal

O casal foi identificado como Paulino Gonçalves de Oliveira, de 58 anos, e Janete Matias dos Santos, de 51 anos. O homem trabalhava como vigia de uma creche em Ampére e a mulher era cozinheira de uma escola estadual da cidade.

As instituições lamentaram o ocorrido e a Prefeitura de Ampére decretou luto oficial de três dias na cidade.

