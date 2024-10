Maiara e Maraisa negam rumores de fim da dupla: ‘Temos um negócio para honrar’

(Foto: @instagram | Reprodução) – Declaração foi concedida durante participação no ‘Domingão com Huck’; saiba detalhes

Maiara e Maraisa negaram rumores de fim da dupla. Durante participação no Domingão com Huck (Globo) no último fim de semana, as intérpretes de Medo Bobo e Esqueça-Me Se For Capaz reforçaram o elo de irmandade.

Em resposta, Maiara segurou a mão da irmã e afirmou que seguem juntas, pessoal e profissionalmente. Maraisa aproveitou a chance para discursar sobre o assunto e citar que as duas ‘dividem o mesmo sonho’.

“Até para nascer, não nasci sozinha. Independente de qualquer coisa, a gente divide um sonho. Temos um negócio que temos que honrar. A gente não pode virar as costas nunca para um irmão e deixar um irmão de lado. Ninguém é perfeito”, disse Maraisa.

As cantoras ainda comentaram que a relação segue tão harmoniosa que, atualmente, elas moram juntas. No futuro, quando cada um seguir seu caminho, elas planejam ter um quarto na casa da outra.

“Desde que a gente começou nunca teve essa hipótese de acabar. Tudo fake, não fiquem dando ouvido pra essas coisas”, acrescentou.

Maiara e as críticas a seu corpo

Desde que começou o processo de emagrecimento, a cantora Maiara tem recebido críticas de seus seguidores. Em um episódio, fãs se preocuparam devido a magreza extrema da artista durante uma entrevista. Em outra ocasião, ficaram surpresos ao vê-la mastigando o ar durante uma live.

No dia 25 de outubro, durante um show, ela se pronunciou sobre o assunto e dividiu opiniões. Em sua defesa, ela afirmou ‘estar em sua melhor fase’ e que o público fica ‘inventando doenças’ para ela.

“Parece que não adianta ela dizer que está bem de saúde. Quando eu tava mais gordinha não prestava também, agora emagreci, tô com 45 quilos, graças a Deus bem alinhados… E agora o povo fica me arrumando um monte de doença que não existe, que eu nem sei o nome”, disse ela, em Teresina.

A cantora sertaneja aproveitou para garantir que está bem de saúde e no auge de sua carreira. “Livra-me de todo mal, amém, gente. Eu tô na minha melhor fase. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Nunca tive tão bonita na minha vida e tô solteira”.

