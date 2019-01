Sotreq seleciona estagiários para Canaã dos Carajás, Parauapebas, Marabá e Belém

Fonte: Portal Canaã Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649 .

Os pré-requisitos estabelecidos pela Sotreq são: formação superior com conclusão a partir de dezembro/2020, inglês intermediário, pacote office e disponibilidade para estágio com carga horária de 6 horas. Os estagiários terão direitos aos benefícios de assistência médica, bolsa auxílio, refeitório, seguro de vida e vale-transporte. Envie seu currículo para o site .

Com 76 anos de atuação no Brasil, é uma das maiores provedoras de soluções customizadas, produtos e sistemas Cat®. Atualmente, a organização possui filiais distribuídas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, oferecendo suporte completo em peças, serviços, contratos e tecnologia.

(Foto:Reprodução internet)- Está à procura de estágio? Então não perca essa oportunidade Programa de Estágio 2019 da Sotreq. As vagas estão distribuídas nas regiões centro-oeste, nordeste, norte e sudeste do país. Na região norte a empresa seleciona para a capital Belém, Canaã dos Carajás, Carajás, Manaus e Marabá.

