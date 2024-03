Suspeitos de fraudar o ENEM estão suspensos das aulas de medicina em Marabá-Pará

(Foto: Reprodução)- André Ataide, Eliésio Ataide e Moisés Assunção estão suspensos de suas atividades acadêmicas, na Universidade do Estado do Pará (Uepa). Eles são investigados por suspeita de fraudarem o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), para ingresso no curso de medicina da instituição.

A reportagem do CORREIO esteve no campus da universidade estadual, em Marabá, na manhã desta segunda-feira, 4, e conversou com Danielle Monteiro, coordenadora da instituição de ensino, a qual repassou essa informação.

A decisão foi tomada na última sexta-feira, 1º, quando Clay Anderson Nunes Chagas, reitor da Uepa, emitiu uma decisão de medida cautelar de suspensão das atividades acadêmicas e do internato.

“Em virtude de um processo policial que está instaurado, que está tramitando, a universidade instalou um Processo Administrativo Disciplinar para apurar os fatos relacionados aos três alunos de medicina”, explica Danielle.

A comissão terá prazo de 30 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, para apresentar um relatório conclusivo ao reitor da Uepa. Este, por sua vez, terá mais 30 dias para decidir por algum tipo de sanção: advertência, suspensão ou desligamento da universidade.

O semestre letivo na Uepa iniciou nesta segunda-feira e a presença de André, Eliésio e Moisés era uma incógnita até então. Burburinhos entre estudantes e a sociedade marabaense em geral, questionavam se os três iriam comparecer normalmente às aulas.

Agora, com a medida cautelar, o trio deve ficar afastado da universidade até que o trabalho da sindicância esteja finalizado. Diante de todas as circunstâncias, incluindo o inquérito policial que investiga as acusações, o futuro dos estudantes na universidade ainda é incerto.

RELEMBRE

André Ataide, Eliésio Ataide e Moisés Assunção, são investigados sob suspeita de fraudarem o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para ingresso no curso de medicina da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Ninguém foi preso até o momento.

A operação “Passe Livre”, deflagrada pela Polícia Federal em 16 de fevereiro, cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos. Nas casas dos investigados foram apreendidos telefones celulares, provas do Enem de 2019 a 2023 e manuscritos.

A investigação verificou que André teria realizado provas do Enem de 2023 e 2022 no lugar de Moisés e Eliésio. Com base na nota conseguida através da prova, ambos foram aprovados em medicina pela Uepa.

A perícia da Polícia Federal constatou ainda que as assinaturas nos cartões de resposta e as redações não foram produzidas pelos inscritos nos processos seletivos do Enem. Para se passar por outros candidatos, André pode ter usado documentos falsos. Ele também cursa medicina na Uepa de Marabá.

As investigações seguem em andamento e também visam descobrir se existem outros aprovados irregularmente por meio do esquema fraudulento. Se confirmada a hipótese criminal, os investigados poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, entre outros.

Fonte: Portal Correio de Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/03/2024/15:24:56



O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...