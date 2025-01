Stylist homenageia e divulga foto inédita de Marília Mendonça

Marília Mendonça surge deslumbrante em foto inédita |Reprodução/Instagram @flaviabrunetti

Foto: Reprodução | Flavia Brunetti compartilhou imagem inédita da cantora sertaneja em homenagem ao Dia da Saudade, que é comemorado nesta quinta-feira (30).

Amúsica sertaneja tem uma história rica de grandes artistas que marcaram gerações, e poucos nomes recentes impactaram tanto quanto Marília Mendonça. Com sua voz inconfundível e letras que traduzem emoções profundas, a cantora deixou uma legião de fãs e admiradores que ainda sentem sua falta.

Em mais uma demonstração do amor e carinho que cercam sua memória, a stylist da cantora sertaneja, Flavia Brunetti, emocionou o público ao compartilhar uma imagem inédita da artista nesta quinta-feira (30).

Na fotografia, Marília Mendonça surge deslumbrante em um vestido de gala acobreado e brilhante, cuidadosamente escolhido por Flavia. A stylist revelou que a postagem foi uma homenagem ao Dia da Saudade, celebrado hoje, 30 de janeiro, data que sempre traz reflexões sobre aqueles que partiram.

Além da imagem, Flavia compartilhou recordações de sua parceria de sete anos ao lado da cantora.

“Hoje, a saudade bate forte, especialmente ao relembrar momentos emocionantes que vivemos no backstage. Estar sete anos ao lado dela nesse processo de construção de imagem, cuidando das escolhas de figurino e apoiando nos momentos de preparação, foi uma experiência de conexão que nunca tive igual com outro artista”, relatou.

Refletindo sobre a ausência da cantora, Flavia destacou a importância do trabalho realizado e o impacto que Marília teve em tantas vidas.

“A saudade é inevitável, mas também é um lembrete de como o trabalho realizado com tanto carinho pode impactar tantas vidas. Ainda recebo mensagens diárias dos fãs. […] O talento dela continua vivo na minha memória. Ouço sua voz me chamando todo dia. Marília, um brinde, mais um brinde nosso, dessa vez à saudade!”, concluiu emocionada.

Fonte: IG Gente e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2025/08:27:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...