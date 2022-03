Corpo de jovem que estava desaparecido após naufrágio na Boa Vista do Cuçari é encontrado

(Foto: Redes Sociais) – Deived do Vale, de 21 anos, era um dos ocupantes de rabeta que naufragou na noite de sábado (26).

Foi resgatado na tarde deste domingo (27) o corpo do jovem de 21 anos que estava desaparecido desde sábado (26), quando a rabeta onde ele estava acompanhado de mais 6 pessoas, naufragou. O caso aconteceu em Boa Vista do Cuçari no município de Prainha, no oeste do Pará. (As informações são de Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA).

O corpo foi encontrado por populares que estavam realizando buscas por volta das 15h. Deived do Vale não sabia nadar.

De acordo com populares, Deived e mais 6 pessoas embarcaram em uma rabeta para participar de uma festa em Boa Vista do Cuçari, mas foram surpreendidos por um temporal que alagou a pequena embarcação, provocando o naufrágio.

Foto: Redes Sociais

Corpo de Deived foi resgatado por populares na tarde de domingo (27) — Foto: Redes Sociais

Jornal Folha do Progresso em 28/03/2022/10:02:00

