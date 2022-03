Suspeito de homicídio e de integrar grupo que comete ‘crimes bárbaros’ no Pará é preso enquanto andava de bicicleta em SC

Homem foi preso em SC suspeito de homicídio no Pará — Foto: Polícia Civil de SC/Divulgação

Preso teria matado uma pessoa em novembro em Abaetetuba e foi preso esta semana em Braço do Norte enquanto ia trabalhar em empresa de produtos agrícolas.

Um homem foragido suspeito de matar uma pessoa em Abaetetuba, no nordeste do Pará, foi preso em Braço do Norte, sul de Santa Catarina. A prisão ocorreu na quarta (23) e foi informada nesta sexta-feira (25) pela Polícia Civis dos dois estados. (As informações são do g1 PA — Belém)

O preso, que não teve a identidade e idade revelada, é integrante de um grupo criminosos de “alto grau de periculosidade e gravidade em crimes bárbaros”, informou a polícia catarinense.

Ele foi preso enquanto andava de bicicleta na cidade catarinense indo para o trabalho em uma empresa de produtos agrícolas. A suspeita é que ele tenha fugido em novembro para o sul, logo após o crime em Abaetetuba.

De acordo com a polícia do Pará, ele tem seis passagens por outros crimes e já está no sistema prisional do Pará á disposição da Justiça. Os detalhes sobre o homicídio não foram revelados, nem sobre o grupo criminoso.

